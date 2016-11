Drei Menschen bei Unfall auf A4 schwer verletzt

erschienen am 22.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 zwischen Bautzen und Weißenberg sind in der Nacht zum Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen auf, wie eine Polizeisprecherin in Görlitz mitteilte. Der 32-Jährige und sein 36 Jahre alter Begleiter kamen ins Krankenhaus. Zudem prallte ein weiterer Wagen in die Unfallstelle. Von vier Insassen musste eine 50-jährige Frau ebenfalls schwer verletzt behandelt werden. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt.