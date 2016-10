Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 08.10.2016



Kamenz (dpa/sn) - Bei einem Unfall im Landkreis Bautzen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer geriet in einer Kurve zwischen Kamenz und Panschwitz-Kuckau in den Gegenverkehr, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen 66 Jahre alte Fahrerin und ihr 69-jähriger Begleiter wurden am Freitag schwer verletzt, ebenso der Unfallverursacher. Laut Polizei hatte der 44-Jährige Medikamente genommen, daher sei seine Fahrtauglichkeit womöglich eingeschränkt gewesen. Wegen Bergungsarbeiten blieb die Straße vier Stunden gesperrt.