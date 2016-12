Drei Punkte: Dresden will sich in Bielefeld beschenken

erschienen am 16.12.2016



Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden möchte das Fußballjahr am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld erfolgreich beenden. Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge fordert Trainer Uwe Neuhaus noch einmal vollen Einsatz. «Wenn uns das gelingt, können wir wirklich in Ruhe das Weihnachtsfest genießen», sagte der 56-Jährige.

Mit 24 Punkten sind die Sachsen derzeit absolut im Soll, können mit einem Sieg aber wieder näher an die Aufstiegsränge rücken. Dafür durfte Neuhaus mit seinen Schützlingen aufgrund der Witterungsverhältnisse ausnahmsweise die komplette Woche im DDV-Stadion trainieren, zweimal sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Verzichten musste Neuhaus auf der Alm auf die verletzten Giuliano Modica (Muskelfaserriss) und Niklas Hauptmann (Einriss des Syndesmosebandes) sowie den erkrankten Andreas Lambertz. Kapitän Marco Hartmann absolvierte aufgrund leichter Beschwerden zeitweise nur ein dosiertes Trainingsprogramm.

Beide Teams trafen bereits Ende Oktober in der zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Damals siegte Bielefeld in Dresden 1:0. Dynamo-Stürmer Pascal Testroet avancierte dabei gegen seinen ehemaligen Club zur tragischen Figur, hätte die Partie im Alleingang entscheiden können.