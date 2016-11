Drei Verletzte bei Brand in Seminarzentrum

erschienen am 14.11.2016



Käbschütztal (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Seminarzentrum in Käbschütztal (Landkreis Meißen) sind drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten vermutlich Rauchvergiftungen, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Das Feuer brach am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache aus. Mehrere Feuerwehren löschten. Das Gebäude im Ortsteil Schönnewitz wird den Angaben zufolge für Seminare genutzt. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.