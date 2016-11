Drei Verletzte nach Unfall in Zwickau

erschienen am 09.11.2016



Zwickau (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Zwickau sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 71-Jähriger übersah beim Abbiegen am Dienstagnachmittag ein entgegenkommendes Auto und krachte mit seinem Fahrzeug hinein, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher und eine Person aus dem zweiten Fahrzeug mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der zweite Fahrer erlitt leichte Verletzungen.