Dresden und Rom rücken enger zusammen

erschienen am 17.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen und die italienische Region Latium wollen bei Forschung und Wirtschaft stärker zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung werden Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und der Wirtschaftsminister der Region mit der italienische Hauptstadt Rom, Guido Fabiani, am Dienstag in Dresden unterzeichnen, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnik, IT, Life Science und Umwelttechnologie soll es verstärkte Kooperationen geben.

Damit gelinge es, «zwei forschungs- und innovationsstarke Regionen zusammenzubringen», meinte Tillich. «Gemeinsam können wir unsere Unternehmen in Zukunftsbranchen wie IT und Biotechnologie stärken und neue Exportmöglichkeiten erschließen.»