Dresden vor Wiedereröffnung seines Kulturpalastes

erschienen am 24.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Dresden zählt die Stunden bis zur Wiedereröffnung seines Kulturpalastes. An der Fassade hat der Bauherr einen Countdown angebracht. Der 1969 eingeweihte Musentempel war in den vergangenen fünf Jahren für rund 100 Millionen Euro umgebaut worden und nimmt nun neben einem neuen Saal für die Philharmonie auch das Kabarett «Die Herkuleskeule» und die städtische Zentralbibliothek auf. Am Freitag (28. April) erlebt nun der «zweite Kulturpalast» seine Premiere. Beim Festakt spielt die Dresdner Philharmonie unter Leitung ihres Chefdirigenten Michael Sanderling. Die anderen beiden Nutzer lassen sich von dem Kabarettisten Werner Schneyder und dem Schriftsteller Christoph Hein auf der Bühne vertreten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält die Festrede.