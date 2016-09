Dresden will sich trotz AnschlÃ¤gen von seiner besten Seite zeigen

Dresden will sich trotz Anschlägen von seiner besten Seite zeigen

Am kommenden verlängerten Wochenende richtet Dresden die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit aus. Aber ist den Dresdnern überhaupt zum Feiern zumute?

Von Frank Hommel (mit dpa)

erschienen am 29.09.2016



Dresden. Seine Stimme nimmt den beschwörenden Wohlklang eines Predigers an. "Wir sind hier, um Ihnen zu zeigen, was schön ist an unserem Fest", sagt Frank Nolden. "All das, was gut werden wird." Für den "Rest" sei "gut vorgesorgt". Mit dem Rest meint er Fragen der Sicherheit. Frank Nolden von der Sächsischen Staatskanzlei ist Projektleiter für die dreitägigen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit in Dresden, die morgen beginnen. Die Worte "gut" und "schön" betont er besonders. Das Fest habe schließlich mit "Feiern" und mit "Fröhlichkeit" zu tun.

Es scheint, dass man das nicht oft genug sagen kann in Sachsens Landeshauptstadt im Herbst 2016. Nicht genug, mit der latenten islamistischen Terrorbedrohung klar zu kommen, nicht genug, dass in der Hauptstadt der Pegida-Bewegung diverse Demo-Ankündigungen für besondere Anspannung beim alljährlich in einem anderen Bundesland stattfindenden Bürgerfest sorgen. Nein, die Anschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum am Montagabend haben die Lage zusätzlich verschärft. Und Dresden einmal mehr negative Schlagzeilen beschert. Das sei nicht gut, sagt Nolden: "Es produziert ein Bild von der Stadt, das ich so nicht wahrnehme - und Sie vermutlich auch nicht."

Also will Nolden dieses Bild korrigieren. Zusammen mit der Agentur Compact Team führt er schätzungsweise zwei Dutzend Journalisten über die Festmeile in der Altstadt. Vom Hauptbahnhof über den Altmarkt bis zur Elbe wachsen Buden, Pavillons, Bühnen in die Höhe. Von Samstag bis Montag sollen Bürger die Einheit feiern - mit ganz viel Musik, Kultur, Darbietungen.

Bundesregierung, Bundesrat und die Bundesländer wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Im Zelt des Bundestags können Besucher eine Parlamentsdebatte nachspielen und über fiktive Gesetzesvorlagen abstimmen. Bundesminister haben sich angekündigt. 400 Aussteller sind dabei, sagt Compact-Frau Sandra Ponesky. Und 4000 Mitwirkende - vor und hinter den Kulissen.

Doch allen Beschwörungen zum Trotz: Immer wieder kreisen die Fragen der Journalisten um die Sicherheit. 1400 Betonelemente rund um die Festmeile sollen Anschläge wie in Nizza vereiteln. Es wird vereinzelt Taschenkontrollen geben. Die Mitarbeiter im Zelt der Bundesregierung auf dem Altmarkt sind noch einmal geschult worden, um Wutbürgern, die ausfällig werden, souverän zu begegnen. Auch die Einlasskontrollen werden verschärft.

"Seit Wochen wird in der Stadt nur noch über die Sicherheit geredet, nicht über das, was das Fest bietet", sagt Holger Zastrow, FDP-Fraktionschef im Stadtrat. "Ich kenne etliche Menschen in meinem Umfeld, die sagen: Nee, das tue ich mir nicht an." Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verspürt kein Bauchgrummeln, das Fest könnte aus dem Ruder laufen, versichert er. Ja, viele Bürger seien verängstigt. Aber Störer habe es bei den Feiern des 3. Oktober schon immer gegeben. "Die Polizei ist gut vorbereitet", sagt der OB mit Blick auf die 2600 Beamten, die das Fest absichern sollen.

Die bekamen am Donnerstagnachmittag gleich wieder zu tun. Sicherheitsleute hatten an einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke neben der Marienbrücke einen Beutel mit Gläsern gefunden, aus denen Drähte ragten. Eine Bombenattrappe, wie sich später herausstellte.