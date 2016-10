Dresdens PolizeiprÃ¤sident zufrieden mit Einsatz

Bürgermeister verurteilt Pöbeleien in Dresden

Dresden (dpa/sn) - Sachsens evangelischer Landesbischof hat die Ausschreitungen von Pegida-Anhängern bei den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden ... weiterlesen

Kurz vor der Einheitsfeier am 3. Oktober erschüttern Anschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum die Stadt. Jetzt werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. weiterlesen

Sprengstoffanschläge in Dresden - Polizei in Alarmbereitschaft

04.10.2016

freiepresse.de

Sachsen

Sebastian Kahnert

Dresdner Polizei nach Pegida-Krawallen unter Druck

Die Polizei ist zur Neutralität verpflichtet. In Dresden habe sie aber Pegida-Anhänger bei der Einheitsfeier randalieren lassen, während Linke in Schach gehalten worden seien, so der Vorwurf nicht nur von der Opposition. Die Polizei ist unter Rechtfertigungsdruck. weiterlesen