Dresdner Aosman aus disziplinarischen Gründen gestrichen

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden hat Offensivspieler Aias Aosman aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für das Heimspiel an diesem Freitag (18.45 Uhr) gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig gestrichen. «Mehr Details möchte ich nicht sagen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und hat die Möglichkeit, sich in den nächsten Tagen durch gute Leistungen wieder aufzudrängen», sagte Trainer Uwe Neuhaus vor dem Anpfiff am 11. Spieltag bei Sky. Was der Deutsch-Syrer sich genau zu Schulden kommen ließ, erklärte Neuhaus nicht.