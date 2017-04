Dresdner Augustusbrücke für Individualverkehr gesperrt

18.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Karlsbrücke an der Elbe: Über die Dresdner Augustusbrücke dürfen keine Autos und motorisierte Zweiräder mehr fahren. Das über 100 Jahre alte Bauwerk, das die Elbe vom Residenzschloss in der Altstadt zum Denkmal Goldener Reiter am Neustädter Ufer überspannt, ist für den Individualverkehr gesperrt, wie eine Rathaussprecherin am Dienstag sagte. Laut einem Beschluss des Stadtrates sind nach der Sanierung neben Fußgängern nur noch Taxis, Straßenbahn, Krankenwagen, Feuerwehr und Stadtrundfahrten erlaubt. Die Augustusbrücke soll vielmehr künstlerisch belebt und stärker touristisch genutzt werden - nach dem Vorbild der Prager Karlsbrücke.

Zunächst wird die vom Hochwasser 2013 teils schwer beschädigte Brücke bis 2018 grundlegend denkmalgerecht saniert werden. Die Gesamtkosten werden auf rund 23 Millionen Euro geschätzt. Mit 17,6 Millionen Euro werden drei Viertel der Investition mit Fördermitteln zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanziert.

Die Augustusbrücke gehört zu den ältesten der acht Flussquerungen im Stadtgebiet. Sie wurde 1907 bis 1910 an der Stelle errichtet, wo seit dem 18. Jahrhundert die gleichnamige Vorgängerbrücke gestanden hatte. Das insgesamt etwa 390 Meter lange Bauwerk besteht aus neun Bögen, von denen vier die Elbe überspannen.