Dresdner Kreuzchor singt im Dynamostadion

erschienen am 13.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Heimspiel vor großer Kulisse: Der Dresdner Kreuzchor kann bei seinem Adventskonzert im Fußballstadion von Zweitligist Dynamo Dresden mit einer großen Kulisse rechnen. Wie das Ensemble am Dienstag mitteilte, werden zu dem Auftritt am 22. Dezember fast 20 000 Besucher erwartet. «Nach der ursprünglichen Absage ist der riesige Erfolg beim Kartenabsatz nun eine besondere Genugtuung und auch eine große Motivation für uns», sagte Kreuzkantor Roderich Kreile. Das Konzert war aus finanziellen Gründen zunächst gestrichen worden. Ende Oktober fanden sich zusätzliche Partner. Das MDR-Fernsehen überträgt das Adventskonzert live.