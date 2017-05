Dresdner Negativserie setzt sich fort: Niederlage gegen 1860

erschienen am 05.05.2017



Dresden (dpa) - Die SG Dynamo Dresden hat ihren Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga nicht stoppen können. Der Aufsteiger verlor am Freitag vor heimischer Kulisse trotz Überzahl in den letzten gut 20 Minuten mit 1:2 (0:1) gegen den stark abstiegsbedrohten TSV 1860 München. Christian Gytkjaer brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung, Levent Aycicek erhöhte unmittelbar nach dem Beginn der 2. Halbzeit auf 2:0 (46.). Der Anschlusstreffer von Marco Hartmann in der 89. Minute kam vor 29 564 Zuschauern zu spät.

Die weiterhin fünftplatzierten Dresdner holten nun aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt. Die Münchner, die ab der 68. Minute ohne Marnon Busch wegen einer Gelb-Roten Karte auskommen mussten, verließen dank ihres zehnten Saisonsiegs vorerst den Relegationsplatz und sind mit 36 Punkten zunächst Tabellen-13.