Dresdner Polizeichef zur Einheitsfeier: Â«Wir sind vorbereitetÂ»

Dresdner Polizeichef zur Einheitsfeier: «Wir sind vorbereitet»

erschienen am 01.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Polizei sieht sich zu Beginn der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gerüstet. «Die Dresdner Polizei und ihre Unterstützungskräfte werden alles dafür tun, damit wir ein sicheres und friedliches Fest begehen können», erklärte Dresdens Polizeichef Horst Kretzschmar am Samstag in einem kurzen Online-Video. Zwar gebe es Informationen, dass «Unbelehrbare» versuchen würden, die Feierlichkeiten zu stören. «Wir sind darauf vorbereitet», so Kretzschmar. Die Polizei habe im Vorfeld verschiedene Szenarien durchgesprochen, um dem zu begegnen.

Den Angaben zufolge stehen an den drei Festtagen mehr als 200 Einzelveranstaltungen auf dem Programm, am Rande müssen Kundgebungen und Proteste abgesichert werden. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wollen am frühen Samstagnachmittag das Bürgerfest in der Innenstadt eröffnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck werden am Montag in der Stadt erwartet, zudem viele weitere Repräsentanten des Staates. «Den Schutz zu gewährleisten, ist Herausforderung genug», erklärte Kretzschmar.

Dresden erwartet insgesamt rund 750 000 Besucher an den drei Festtagen, 2600 Beamte sind in Uniform oder zivil in Dresden unterwegs, um die Feierlichkeiten abzusichern.