Dresdner RiesenschildkrÃ¶ten ziehen ins Winterquartier

Dresdner Riesenschildkröten ziehen ins Winterquartier

erschienen am 06.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die vier Aldabra-Riesenschildkröten des Dresdener Zoos sind am Donnerstag in ihr Winterquartier umgezogen. «Die tropischen Reptilien benötigen ständige Temperaturen von über 25 Grad Celsius», erklärte Zoo-Kurator Matthias Hendel in einer Mitteilung. Der Innenbereich des Sommerquartiers gewähre dies bei kühleren Temperaturen nicht dauerhaft. Deshalb wurden die Tiere in ihre beheizte Anlage gebracht.

«Diese befindet sich leider hinter den Kulissen, so dass Hugo I, II, III und IV für die kommenden Monate nicht für die Besucher zu sehen sind», so Hendel. Voraussichtlich ab Juni kommenden Jahres werden die Riesenschildkröten den Angaben zufolge wieder in der Außenanlage zu sehen sein.