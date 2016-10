Dresdner Semperopernball mit offiziellem Ballschuh

erschienen am 27.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Debütantinnen des Semperopernballs tanzen künftig auch mit Design an den Füßen. Für sie wird ein jeweils auf die Kleider abgestimmter Schuh mit rutschfester Sohle gestaltet, wie Ball-Impressario Hans-Joachim Frey am Donnerstag in Dresden verkündete. Basis ist eine Kooperation mit der Peter Kaiser Schuhfabrik Pirmasens mit dem Ballverein für die kommenden Jahre. Das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz kreiiert und vertreibt zudem einen «Offiziellen Ballschuh des Semperopernballs».

Das erste Paar ist aus Veloursleder mit Netzbesatz und silberfarbenem Absatz gefertigt und mit rund 1200 Swarowski Kristallen besetzt. Es soll in den Farbtönen puder, ice und schwarz hergestellt werden. Für die Debütantinnen werden der Absatz niedriger und ein zusätzliches Riemchen angefügt. Die Schuhe eigneten sich «perfekt zum Durchtanzen von ausgelassenen Ballnächten», sagte Peter Kaiser-Geschäftsführer Marcus Ewig.

Der Semperopernball am 3. Februar 2017 steht unter dem Motto «Dresden strahlt - grenzenlos in alle Welt» und soll die Elbestadt als weltoffen und tolerant präsentieren. Gäste sind André Rieu und sein Strauß-Orchester sowie die russischen Opernsängerinnen Margarita Gritskova und Aida Garifullina. Modedesigner Guido Maria Kretschmer und «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis moderieren den Ball.