Dresdner Striezelmarkt mit Besucherplus

erschienen am 23.12.2016



Dresden (dpa) - Für den Dresdner Striezelmarkt wird in diesem Jahr ein Besucherplus erwartet - trotz des abgeflauten Zustroms nach dem Terroranschlag in Berlin. Das Amt für Wirtschaftsförderung rechnet mit einer Bilanz von rund 2,5 Millionen Menschen aus dem In- und Ausland, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. 2015 waren es rund 2,2 Millionen. «Der Markt hat von Beginn an gebrummt», sagte Amtsleiter Robert Franke. Noch bis Heiligabend laden 233 Händler und Fahrgeschäfte zu Geschenksuche, Vergnügen und Genuss ein. Um 14.00 Uhr dann werden die Stände geschlossen.

Ein Lastwagen war Montagabend auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast. Dabei kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Anschlag aus. Danach war der Striezelmarkt zusätzlich mit Betonklötzen und Fahrzeugsperren gesichert und die Polizeipräsenz verstärkt worden. «Wir sind noch immer erschüttert über das schreckliche Ereignis», sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Nach Rathausangaben wurden in der Weihnachtsbäckerei rund 400 Kilogramm Butter, 600 Kilogramm Mehl und 200 Kilogramm Zucker zu Keksen verbacken. Zudem wurden rund 730 000 Striezelmarkttassen mit Glühwein oder Feuerzangenbowle gefüllt - 120 000 mehr als im Vorjahr. Die Polizei nahm bisher 25 Strafanzeigen auf wegen Diebstahls von Geldbörsen, Handtaschen und Handys.