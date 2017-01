Dresdner Volleyballerinnen gegen Istanbul ohne Chance

erschienen am 25.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben auch das dritte Spiel in der Champions League verloren. Der deutsche Double-Gewinner hatte am Mittwoch keine Chance und unterlag beim türkischen Star-Ensemble von Vakifbank Istanbul nach einer Lehrstunde glatt mit 0:3 (12:25, 16:25, 11:25). Die Elbestädterinnen, die sich diesmal ein wenig unter Wert verkauften, warten damit noch immer auf den ersten Punktgewinn.

DSC-Trainer Alexander Waibl hatte erneut seine Startformation gegenüber dem vergangenen Spiel verändert. Gleich zu Beginn hatten die Elbestädterinnen Mühe, die Angriffe des Gegners zu stoppen. So geriet der deutsche Meister schnell ins Hintertreffen. Auch ein Doppelwechsel - Mareen Apitz kam im Zuspiel für Lucie Smutna und Liz McMahon auf der Diagonalen für Amber Rolfzen - brachte keine Veränderung. Die DSC-Damen fanden weder im Angriff noch in der Abwehr ihren Rhythmus.

Ein ähnliches Bild bot sich in der Startphase des zweiten Durchgangs. Beim 2:6-Rückstand tauschte Waibl seine Zuspielerinnen und später brachte er auf der Liberoposition für Myrthe Schoot die Belgierin Valerie Courtois. Nun kämpften sich die DSC-Damen auf drei Punkte (7:10) heran, aber das vom ehemaligen Bundestrainer Giovanni Guidetti betreute Team der Gastgeberinnen setzte sich in der Folgezeit erneut deutlich ab.

Auch im dritten Abschnitt konnten die Waibl-Schützlinge dem Favoriten nicht wirklich Paroli bieten, waren in nahezu allen Belangen klar unterlegen und leisteten sich auch zu viele leichte Fehler. Nach nur 69 Minuten verwandelte Vakifbank dank eines Aufschlagfehlers von DSC-Mittelblockerin Brittnee Cooper den dritten Matchball zum verdienten Sieg. Beste Punktesammlerin war bei den Dresdnerinnen Kadie Rolfzen mit neun Zählern.