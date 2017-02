Dresdner und Gäste feiern 12. Semperopernball

erschienen am 03.02.2017



Dresden (dpa) - Tausende Menschen haben am Freitagabend in und vor dem weltberühmten Theatergebäude den Dresdner Semperopernball gefeiert. Die Crossover-Show zwischen Klassik und Pop im Saal wurde auf einer großen Video-Leinwand vor das Haus zum Openairball übertragen. Dabei sollen Künstler aus den Niederlanden, Russland, den USA oder aus Österreich gemäß dem Ballmotto «Dresden strahlt - grenzenlos in alle Welt» von der Weltoffenheit der Elbestadt zeugen. Zwischen den Auftritten nahmen Schauspieler Rolf Hoppe und der Sportdirektor von RB Leipzig, Ralf Rangnick, Orden des Ballvereins entgegen. Auch der Sänger Peter Maffay, Schauspielerin Natalia Wörner, Turner Fabian Hambüchen und ein saudischer Prinz sollten noch ausgezeichnet werden.