Drogenfahnder in Spielhalle erfolgreich

erschienen am 10.05.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Drogenrückstände in einer Pfeife haben die Polizei in Chemnitz auf die Spur eines mutmaßlichen Dealers geführt. Bei mehrstündigen Kontrollen in der Innenstadt stellten Beamte am Dienstag mehrere Tüten mit Marihuana und Haschisch sicher. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, laufen nun Ermittlungen gegen vier Verdächtige wegen Drogendelikten. Die Kontrollen erfolgten nach Angaben der Polizei in einem großen Einsatz «zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung». Rund 90 Polizisten waren beteiligt. Die Personalien von 26 Menschen wurden überprüft, viele wurden durchsucht.

So wurden im Laufe des Einsatzes bei einer 20-Jährigen frische Rauschgiftrückstände in einer Pfeife entdeckt. Dieser Fund führte die Beamten zu einer Spielhalle, in der vier Beutel mit Marihuana und Haschisch auf dem Boden lagen. Die Tütchen wurden sichergestellt und einem 20-Jährigen zugeordnet. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann ein Dealer ist. Zudem fanden die Beamten bei dem Einsatz in den Taschen eines 18-Jährigen und eines 21-Jährigen insgesamt fünf Tüten mit Betäubungsmitteln.