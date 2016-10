Drogenhandel in Plauen: Polizei nimmt vier MÃ¤nner fest

Drogenhandel in Plauen: Polizei nimmt vier Männer fest

erschienen am 13.10.2016



Plauen (dpa/sn) - Im Kampf gegen Drogenhandel in Plauen hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Sie habe dem Geschäft mit Drogen in der Innenstadt «empfindliche Stiche» versetzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bereits Mitte September wurden ein 30-Jähriger auf seiner Kurierfahrt sowie sein 29 Jahre alter Auftraggeber festgenommen. Die Polizei stellte rund 300 Gramm Haschisch sicher. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wurden zudem die Wohnungen von elf Tatverdächtigen in Plauen durchsucht, unter anderem fanden die Beamten portionierte Drogen. Ein 24-Jähriger und ein 30-Jähriger sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Seit Jahresbeginn hat die Behörde den Postplatz und den Lutherpark im Visier, wo mit Drogen gehandelt wird. Mitte des Jahres hätten sich die Hinweise auf eine Tätergruppe aus dem nordafrikanischen und syrischen Raum verdichtet, so die Polizei. Unter anderem sollen sie mit Haschisch, Ecstasy und Crystal gehandelt haben. Die Drogen wurden auch an Jugendliche verkauft. Die vier Männer müssen sich wegen des verbotenen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Abgabe an Minderjährige verantworten.