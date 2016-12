Drogerie- und Supermarktdiebe vor Gericht

erschienen am 06.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Schokolade und Babynahrung: Eine organisierte Bande soll zwischen Oktober 2015 und Mai 2016 in Drogerie- und Supermärkten gestohlen haben. Am Dienstag (13.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen die acht verdächtigen Mitglieder am Landgericht Dresden. Die Männer zwischen 32 und 41 Jahren sind wegen Bandendiebstahls in 33 Fällen angeklagt und sollen tagsüber Waren aus Dresdner Geschäften gestohlen haben oder nachts dort eingebrochen sein. Die Große Strafkammer hat bis Mitte Januar insgesamt zehn Verhandlungstage terminiert.

Sie erbeuteten gut Verkäufliches wie Kosmetik, Schokolade und Kaffee, aber auch immer wieder Babynahrung. Der Wert war meistens gering. Nur aus einem Tabakladen im Stadtteil Johannstadt sollen die Männer Hunderte Packungen Zigaretten im Wert von 5000 Euro erbeutet haben. Die Bande konnte Anfang Mai gefasst werden, nachdem Handydaten die Ermittler auf ihre Spur gebracht hatten. Seitdem sitzen die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.