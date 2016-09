Dulig:Â Demokratisches Zusammenleben steht auf dem Spiel

Dulig: Demokratisches Zusammenleben steht auf dem Spiel

erschienen am 27.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden hat Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) von einer neuen, inakzeptablen Stufe von Hass und Gewalt gesprochen. «Ich glaube, jetzt muss wirklich allen klar werden, dass man hier aufstehen muss und für eine Demokratie eintreten muss», sagte Dulig dem MDR am Rande einer Mahnwache an der Fatih-Moschee in Dresden. Das demokratische Zusammenleben stehe auf dem Spiel. Man sei längst an dem Punkt, an dem ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert werden könne. Der Anschlag auf die Moschee richte sich nicht nur gegen den Imam und dessen Familie: «Das war ein Angriff auf uns.» Dulig betonte, dieser Weckruf müsse jetzt verstanden werden.

Am Montagabend hatte es Detonationen an der Fatih-Moschee und auf der Terrasse eines Kongresszentrums gegeben. Verletzt wurde niemand, die Suche nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.