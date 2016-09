Dulig: Rechtsextreme nutzen Bautzen als Â«PropagandafeldÂ»

Dulig: Rechtsextreme nutzen Bautzen als «Propagandafeld»

erschienen am 16.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Auseinandersetzungen mit jungen Flüchtlingen in Bautzen werden nach Ansicht von Sachsens Vizeministerpräsident Martin Dulig (SPD) von Rechtsextremisten instrumentalisiert. Sie hätten die Stadt «als ihr Propagandafeld entdeckt, um diese schwierige Situation für ihre Zwecke auszunutzen», sagte der Wirtschaftsminister am Freitag in Dresden. Mit ihren Aufrufen zu Demonstrationen in der Stadt wollten Rechtsextreme provozieren, Hass säen und ihre menschenverachtenden, rassistischen Thesen propagieren. «Und sie schrecken auch vor Gewalt nicht zurück.»

Schon seit Wochen komme es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Menschen rechtsextremer Gesinnung, besorgten Bürgern und Flüchtlingen auf dem Bautzener Kornmarkt. «Mir ist völlig egal, wer angefangen hat. Und das spielt auch keine Rolle», sagte Dulig. Niemand habe das Recht zur Selbstjustiz. «Jeder hat sich an unsere Gesetze zu halten - überall. Für Ordnung und Sicherheit sorgt die Polizei.»

Die Probleme mit jungen Flüchtlingen in Bautzen zeigten, dass Integration kein Selbstläufer sei. «Wir brauchen ausreichend Personal, um diese große Aufgabe zu lösen. Gerade geflüchtete Kinder und Jugendliche brauchen unsere besondere Hilfe.»