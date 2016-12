Dulig fordert Klarheit für sächsische Schienenprojekte

erschienen am 29.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig hat vom Bund Klarheit für Schienenprojekte im Freistaat verlangt. Zu den wichtigsten lägen immer noch keine Entscheidungen vor, kritisierte der SPD-Politiker am Donnerstag. Betroffen seien die Neubaustrecke Dresden-Prag sowie die Elektrifizierung der Bahnstrecken Dresden-Görlitz und Leipzig-Chemnitz. Laut Ministerium hatte das Land die Vorhaben bereits 2013 angemeldet. In dem im August vom Berliner Kabinett beschlossenen Bundesverkehrswegeplan landeten die Vorhaben lediglich auf der Liste der Projekte des «potenziellen Bedarfs».

«Nach der Wende wurde Sachsen durch Entscheidungen des Bundes und der Bahn vom Fernverkehr weitestgehend abgekoppelt. Diese Fehlentscheidung muss endlich korrigiert werden», sagte Dulig. Es sei unverständlich, dass der Bund auch nach mehr als drei Jahren in seiner Bewertung nicht vorangekommen sei. Der Minister warb unter anderem erneut für die Neubaustrecke von Dresden nach Prag, die auch mehrere Tunnelführungen vorsieht, um das Elbtal zu entlasten und die transeuropäische Trasse auszubauen.