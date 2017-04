Dulig ruft zur Teilnahme an Maikundgebungen auf

erschienen am 28.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hat zur Teilnahme an den Kundgebungen des DGB am 1. Mai aufgerufen. Für bessere Arbeitsbedingungen müssten Sozialdemokraten und Gewerkschaften an einem Strang ziehen, sagte er am Freitag in Dresden. Sichere und gute Arbeit würden Sachsens Wirtschaft antreiben. «Innovation und Gerechtigkeit können dabei nur gemeinsam verwirklicht werden.» Zugleich forderte der Wirtschaftsminister mehr Verantwortung der Unternehmen gegenüber ihren Arbeitnehmern. «Sächsische Unternehmen sind noch immer Schlusslicht, wenn es um die Tarifbindung geht.» Gerade in wirtschaftlich guten Zeiten sollten Unternehmen den Erfolg an ihre Belegschaft weitergeben.

Das Wirtschaftswachstum habe im vergangenen Jahr in Sachsen mit 2,7 Prozent deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 1,9 Prozent gelegen, sagte Dulig. «Wir sind damit im Osten mit Berlin an der Spitze. Das müssen auch die Beschäftigten in den Unternehmen zu spüren bekommen.»