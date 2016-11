Dynamo Dresden: mit Sieg zu Fortuna Düsseldorf aufschließen

erschienen am 04.11.2016



Dresden (dpa) - Die SG Dynamo Dresden tritt an diesem Freitag zum Auftakt des 12. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf an. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus nach Punkten mit den Düsseldorfern gleichziehen. Vor der Partie belegt Dynamo mit 16 Zählern den achten Platz, Düsseldorf ist mit 19 Punkten Fünfter. Auswärts gelang den Dresdnern in dieser Meisterschaftssaison erst ein Sieg mit einem 2:0 vor über anderthalb Monaten beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96. Eine Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte feiert Dynamo-Profi Andreas Lambertz. Er spielte 13 Jahre in Düsseldorf.