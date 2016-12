Dynamo Dresden testet in Winterpause gegen den FC Carl Zeiss

erschienen am 13.12.2016



Dresden (dpa) - Ein Ost-Klassiker erlebt in der Winterpause eine Renaissance. Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden reist am 7. Januar zu einem Testspiel zum FC Carl Zeiss Jena. Anstoß der Partie beim gegenwärtigen Tabellenführer der Regionalliga Nordost ist 14.00 Uhr. Das gab Dynamo am Dienstag bekannt.