EHV Aue kassiert sechste Niederlage in Serie

erschienen am 07.10.2016



Aue (dpa) - Handball-Zweitligist EHV Aue rutscht nach der sechsten Niederlage in Serie immer tiefer in die Krise. Gegen den TV Emsdetten verlor die Mannschaft von Trainer Maik Handschke am Freitagabend knapp¬†mit 29:30 (11:17). ¬ęAb jetzt beginnt f√ľr uns der knallharte Abstiegskampf. Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren. Aufgrund der klaren Steigerung im zweiten Durchgang w√§re ein Punkt allerdings verdient gewesen¬Ľ, sagte EHV-Manager R√ľdiger Jurke.

Vor 1100 Zuschauern rannten die Gastgeber zun√§chst einem R√ľckstand hinterher. In Abwehr und Angriff offenbarte Aue in der¬†ersten¬†H√§lfte gravierende Schw√§chen. Nach der Pause startete der EHV eine Aufholjagd und konnte in der 50. Minute zum 24:24 ausgleichen. In der dramatischen Schlussphase¬†trafen die Auer bei mehreren Wurfversuchen nur den Pfosten¬†oder die Latte, so dass sich¬†am Ende¬†die G√§ste √ľber zwei Punkte freuen durften. Gregor Remke und Philip Jungemann waren mit jeweils sieben Toren beste Auer Werfer.