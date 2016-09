EPH-Gruppe Ã¼bernimmt offiziell ostdeutsche Braunkohle

EPH-Gruppe übernimmt offiziell ostdeutsche Braunkohle

Der Deal ist perfekt, alle Hürden überwunden. Die ostdeutsche Braunkohle hat jetzt offiziell einen neuen Eigentümer. Der schwedische Vattenfall-Konzern übergibt an den tschechischen Energiekonzern EPH.

erschienen am 30.09.2016



Berlin/Cottbus (dpa/bb) - Der Verkauf der ostdeutschen Vattenfall-Braunkohlesparte ist vollzogen. Neue Eigentümer seien nun offiziell der tschechische Energiekonzern EPH und dessen Finanzpartner PPF Investments, teilte Vattenfall am Freitag mit. «Es war ein langer Verkaufsprozess und es fühlt sich gut an, dass der Verkauf jetzt zum definitiven Abschluss gekommen ist», sagte Magnus Hall, Präsident und Geschäftsführer von Vattenfall. Für Vattenfall bedeute das den Übergang zu einem Unternehmen, das auf kohlenstoffarmen Energien und nachhaltigen Lösungen basiere.

«Jetzt setzen wir auf eine verlässliche Zusammenarbeit mit der EPH-Gruppe», erklärte Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Albrecht Gerber (SPD). Ein gutes Signal sei, dass der bisherige Vorstandsvorsitzende Hartmuth Zeiß dem Unternehmen künftig als Aufsichtsratsmitglied erhalten bleiben solle.

«Wir erwarten, dass sich EPH an die hohen Standards hält, die Vattenfall in der Kommunikation mit den Bürgern in der Region, mit den Mitarbeitern und in der Zusammenarbeit mit den beiden Landesregierungen in Sachsen und Brandenburg gesetzt hat», erklärte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Zudem erwarte Sachsen, dass sich der neue Eigentümer möglichst bald dazu äußere, ob er die Abbauoptionen für die Tagebaugebiete Nochten II, Welzow II sowie Jänschwalde-Nord nutzen werde.

Die Sprecherin für Klimapolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Annalena Baerbock, kritisierte den Verkauf als vertane Chance, den Strukturwandel in der Lausitz zu gestalten. Auch die wirtschaftspolitische Sprecherin der bündnisgrünen Fraktion im Brandenburger Landtag, Heide Schinowsky, bedauerte den Rückzug.

Vattenfall betreibt vier Gruben und mehrere Kohle-Kraftwerke in Brandenburg und Sachsen. Die Lausitz ist das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands. Rund 8000 Menschen arbeiten in der Branche. Hinzu kommen weitere indirekte Arbeitsplätze etwa bei Zulieferern. Der EPH-Gruppe gehört in Deutschland bereits das Bergbauunternehmen Mibrag mit Sitz in Zeitz (Sachsen-Anhalt).

Erst vor einer Woche hatten die EU-Kartellbehörden grünes Licht für die Übergabe gegeben. Die schwedische Regierung hatte dem Verkauf des Braunkohlegeschäfts des Staatskonzerns bereits im Juli zugestimmt.