Effektiv statt schön: Aue plant Kurswechsel

erschienen am 23.11.2016



Aue (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue kündigt sich ein Wechsel in der Spielphilosophie an. «Jetzt kommt es darauf an, dass wir nicht mehr so schön, dafür aber effizient Fußball spielen», betonte Trainer Pavel Dotchev vor dem nächsten Ligaspiel beim Mit-Aufsteiger Würzburger Kickers am Freitagabend (Anstoß 18:30 Uhr). Zuletzt hatten die Auer ansehnliche Leistungen gezeigt, aber kaum gepunktet. Die vergangenen vier Spiele endeten jeweils mit einer Niederlage, obwohl Aue meist ebenbürtig oder sogar optisch überlegen war.

«Wir müssen mindestens sechs Punkte holen. Das muss das Ziel sein. Am besten fangen wir am Freitag an», forderte Dotchev mit Blick auf die verbleibenden vier Ligaspiele bis zur Winterpause. Das Ziel ist auch für den Trainer wichtig, dessen Aufstiegs-Bonus verflogen ist. Sollte er sein selbstgestecktes Ziel nicht erreichen, wird es auch für Dotchev eng. Das kommende Programm ist happig: Nach Würzburg spielt man auch noch gegen Stuttgart (H), Kaiserslautern (A) und Düsseldorf (H).

«Wir dürfen nicht aufeinander los gehen. Bei uns ist immer noch eine gute Stimmung», gab sich Top-Stürmer Pascal Köpke trotzig. Er will nicht auf die Tabelle schauen, sondern gegen einen «sehr unangenehmen» Gegner punkten. Immerhin: Ein Sieg könnte für Aue schon reichen, um die Abstiegszone wieder zu verlassen.