Ehemalige Torgauer OBMÂ neue Vizechefin der Landesdirektion

Ehemalige Torgauer OBM neue Vizechefin der Landesdirektion

erschienen am 27.09.2016



Leipzig/Torgau (dpa/sn) - Die langjährige Torgauer Oberbürgermeisterin Andrea Staude wird neue Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen. Das sächsische Kabinett habe die Personalie am Dienstag bestätigt, teilte das Innenministerium mit. Die 55-Jährige werde ihre Arbeit in Leipzig voraussichtlich im Oktober aufnehmen. Die studierte Bauingenieurin Staude war 14 Jahre lang Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Torgau (Nordsachsen). Bei den Wahlen 2015 unterlag die SPD-Politikerin knapp ihrer damals 32 Jahre alten Herausforderin Romina Barth (CDU).