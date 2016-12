Ehepaar bei Küchenbrand im Vogtlandkreis verletzt

erschienen am 15.12.2016



Steinberg (dpa/sn) - Bei einem Feuer im Vogtlandkreis ist ein Ehepaar verletzt worden. Die beiden kamen am Mittwochabend in ihr Haus in Steinberg zurück und entdeckten, dass es in der Küche brannte. Der 51 Jahre alte Mann und seine ein Jahr jüngere Frau mussten mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.