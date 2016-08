Eigenes Monopoly-Spiel fÃ¼r das Vogtland

Eigenes Monopoly-Spiel für das Vogtland

erschienen am 31.08.2016



Plauen (dpa/sn) - Das Vogtland bekommt eine eigene Ausgabe von Monopoly. Auf dem Spielfeld finden sich 22 Orte aus der Region. Das neue Spiel wurde am Mittwoch in Plauen vorgestellt. Es hat eine Auflage von 10 000 Stück. Es kommt nun in den Handel.

Die Orte seien per Online-Voting mit mehr als 10 000 abgegebenen Stimmen aus 222 Vorschlägen ausgewählt worden, sagte Initiator Florian Freitag. Der Zwickauer hatte 2015 bereits eine regionale Edition seiner Heimatstadt auf den Weg gebracht. Neben den Orten habe man auch Spielkarten individualisiert.

In ganz Deutschland gibt es laut Hersteller Winning Moves, der die alleinigen Rechte an der Marke Monopoly hält, mehr als 150 Regional-Editionen. Jedes Jahr kommen demnach zwischen vier und sieben neue Spiele hinzu - in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort wie bei der Vogtland-Ausgabe, sagte Geschäftsführer Matthias Mierau. Neben einer Sachsen-Edition gibt es im Freistaat fünf weitere regionale Monopolys, die aber zum Teil nicht mehr erhältlich sind.