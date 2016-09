Eigenheime in Top-Lagen werden in Sachsen rar

Mieter und Häuslebauer müssen vor allem in den begehrten Großstadtlagen tiefer in die Tasche greifen. Im aktuellen Preisspiegel für Mitteldeutschland finden sich zum Teil überraschende Unterschiede.

Von Jürgen Becker

erschienen am 01.09.2016



Chemnitz. Wegen der niedrigen Zinsen, der gestiegenen Einkommen und des stabilen wirtschaftlichen Umfelds ist die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden in Sachsen weiter groß. Seit sieben Jahren lässt das die Preise für freistehende Eigenheime in den Top-Lagen der sächsischen Metropolen steigen. In Chemnitz und Umgebung sind für Einfamilienhäuser in sehr guter Wohnlage mit erstklassiger Ausstattung und 200 Quadratmetern Wohnfläche inzwischen bis zu 320.000 Euro zu zahlen. Überraschenderweise sind derartige Premiumobjekte in der Region mit bis zu 350.000 Euro in Zwickau am teuersten. Landesweiter Spitzenreiter ist Dresden. Dort kostet so eine Immobilie schon mal bis zu eine Million Euro. Das geht aus dem Immobilienpreisspiegel des Immobilienverbandes Deutschland Mitte-Ost (IVD) für 16 sächsische Teilmärkte hervor, der Käufern und Mietern eine erste Orientierung bieten will.

Je nach Lage und Ausstattung variieren die Preise demnach aber nicht nur zwischen den Städten, sondern auch in den Wohnorten selbst sehr stark. Von einem flächendeckenden Preisanstieg könne keine Rede sein, sagt der IDV-Regionalvorsitzende Karl-Heinz Weiss. Unabhängig davon gebe es aber in den Großstädten die Tendenz, dass Einfamilienhäuser in bevorzugten Lagen nur noch schwer zu bekommen seien. "Deshalb weichen Familien bei der Suche nach den eigenen vier Wänden immer häufiger auf Randbezirke oder gut angebundene Kommunen in der Nähe aus." Der IDV fordert daher die Städte auf, noch vorhandene Flächen zügig als Bauland auszuweisen. Das könne Preissteigerungen mindern, so Weiss.

Auch die Mieten entwickeln sich laut IDV in vielen Städten nach oben. Landesweit am teuersten ist demnach eine 70 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Premiumwohnung mit erstklassiger Ausstattung in den besten Lagen Dresdens, die für bis zu 14 Euro kalt pro Quadratmeter weiter- oder neu vermietet wird. In Leipzig werden dafür bis zu 13 Euro und in Chemnitz bis zu 8,50 Euro je Quadratmeter kalt verlangt, während es in Zwickau bis zu 9,50 Euro und in Stollberg bis zu 8,95 Euro sind.