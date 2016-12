Ein Hauch von Weißer Weihnacht: Schnee auf dem Fichtelberg

erschienen am 24.12.2016



Oberwiesenthal (dpa/sn) - Weiße Weihnachten gibt es in Sachsen wegen des zu milden Wetters nur ganz oben auf den Bergen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes liegen in Carlsfeld und Deutschneudorf ein paar Zentimeter Schnee, auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg reichte es Heiligabend nur «für ein paar Krümel», wie ein Meteorologe sagte. Sie reichten aber immerhin aus für eine geschlossene Schneedecke - auf Wegen und Sitzbänken. Dank Maschinenschnees sind die Pisten präpariert.

«Erst am Ende der Feiertage besteht die Chance, dass die Schneefallgrenze auf 500 bis 600 Meter fällt.» Für Montagabend erwarten die Experten eine Kaltfront mit einem Temperatursturz auf fünf bis sechs Grad und Frost im Bergland. «Allerdings ist das dann eher ungemütliches Herbstwetter.»