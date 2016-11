Ein Kilogramm Kokain in Herrensocke

erschienen am 14.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Mitarbeiter des Hauptzollamtes Dresden haben in einem Reisezug ein Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von 150 000 Euro sichergestellt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war es in einem Waschraum des Zuges von Prag nach Zürich hinter einer Wandverkleidung versteckt. Eine Zollbeamtin hatte zunächst einen dunklen Stoffballen entdeckt, woraufhin ein Rauschgifthund zum Einsatz kam.

In einer Herrensocke steckten zwei mit Klebeband umwickelte Päckchen. Jedes enthielt rund ein halbes Kilogramm Kokain. Ein zugehöriger Reisender konnte im Zug nicht ermittelt werden. Der Fund wurde schon Ende Oktober aufgespürt. Um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, galt zunächst eine Nachrichtensperre.