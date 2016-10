Ein Schwerverletzter bei Frontalzusammenstoß

erschienen am 28.10.2016



Kohren-Sahlis (dpa/sn) - Der Fahrer eines Lastwagens ist bei einem Unfall in Kohren-Sahlis (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Der 43-Jährige war am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt unterwegs und verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Laster, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen abgestellten Sattelauflieger. Dabei wurde der 67-Jährige schwer verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden.