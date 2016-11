Ein Toter bei Brand in einem Wohnhaus in Nossen

erschienen am 06.11.2016



Nossen (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Nossen (Landkreis Meißen) ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, ist das Opfer noch nicht identifiziert. Möglicherweise handelt es sich um den 47 Jahre alten Mieter der Wohnung, hieß es.

Die Ursache des Feuers in der Wohnung eines Vier-Seiten-Hofes sei noch unklar. Während der Löscharbeiten waren im Brandhaus die menschlichen Überreste gefunden worden. Das Gebäude wurde insgesamt stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.