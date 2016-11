Ein Toter und eine Schwerverletzte nach Auffahrunfall

erschienen am 19.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ein 76-jähriger Autofahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Lastwagen in der Nähe von Leipzig gestorben. Die 74-jährige Beifahrerin des Opfers wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Lastwagen fuhr am Freitag auf der S 61 an der Einmündung Methewitz (Landkreis Leipzig) auf das Auto des Paars auf, als dieses abbiegen wollte. Die Polizei geht davon aus, dass der 36-jährige Fahrer des Lastwagens unaufmerksam war. Er blieb unverletzt. Die Strecke war über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.