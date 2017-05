Einbrecherbande aus Leipzig in Untersuchungshaft

erschienen am 12.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Drei mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande aus Leipzig sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte die Männer am Mittwoch auf frischer Tat gestellt, als sie versuchten, Gartenlauben in einer Kleingartenanlage aufzubrechen. Nach ihrer Festnahme stellten die Ermittler fest, dass die Beschuldigten im Alter von 19 und 20 Jahren für mindestens zehn weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Frage kommen. Ein Haftrichter ordnete daraufhin Untersuchungshaft wegen bandenmäßigen Diebstahls an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Derzeit werde überprüft, ob die Drei für weitere Einbruchsserien in Wohnungen und Gärten verantwortlich sind.