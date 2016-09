Einbruch in Dresdner Kaufhaus: Uhren und Schmuck erbeutet

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - In der Nacht zum Montag haben Einbrecher in einem Kaufhaus an der Prager Straße in Dresden Uhren und Schmuck erbeutet. Sie räumten im Erdgeschoss des Karstadt-Warenhauses mehrere Vitrinen leer. Der Schaden betrage mehrere tausend Euro, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Genauere Angaben könnten noch nicht gemacht werden. Gegen 2.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, als die Täter gläserne Eingangstüren zerstörten. Nach dem Einbruch flüchteten sie.