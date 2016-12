Eine Million Hostien aus Dresden pro Jahr

erschienen am 07.12.2016



Dresden (dpa) - Seit 150 Jahren werden in der Diakonissen-Anstalt Dresden Hostien für das Abendmahl gebacken. Momentan stellt die einzige Manufaktur dieser Art in Mitteldeutschland pro Jahr eine Million der speziellen Oblaten aus Wasser und Mehl her. Sie werden vor allem an Kirchgemeinden im Osten Deutschlands, aber auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark, Amerika und sogar Papua-Neuguinea geliefert, wie Leiterin Christine Ullmann sagt. «Eine Bäckerei sind wir eigentlich nicht, es ist eher Dienstleistung als Handwerk, im geistlichen und theologischen Sinne», erklärt Pfarrer Thilo Daniel. Auch bei Herstellung und Versand wird gebetet.