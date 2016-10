Einheitsfeier:Â GrÃ¼ne fordern Aufarbeitung des Polizeieinsatzes

Einheitsfeier: Grüne fordern Aufarbeitung des Polizeieinsatzes

erschienen am 04.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen fordern eine umfassende Aufarbeitung und Auswertung des Polizeieinsatzes beim Einheitsfest in Dresden. Anlass sind Verbal-Attacken von Pegida-Anhängern auf Besucher und Grußworte eines Polizisten an eine Demonstration des fremdenfeindlichen Bündnisses am Montag. «Es muss jetzt sichtbare Zeichen auch gegenüber der Bevölkerung geben, dass das Neutralitätsgebot bei der Polizei tatsächlich durchgesetzt wird», sagte der Innenexperte der Grünen im Sächsischen Landtag, Valentin Lippmann, am Dienstag in Dresden.

Mit ihrem «vollkommen unterschiedlichen Agieren gegenüber Pegida und Demonstrierenden des linken Spektrums» habe die Polizei Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt. «Das was gestern stellenweise passiert ist, kann man kaum noch einem Menschen vernünftig erklären», sagte Lippmann. «Der Wunsch nach schönen Bildern zum Tag der Deutschen Einheit aus Dresden ist schlicht an der sächsischen Realität zu Grunde gegangen.»