Einheitsfeier kostete 6,1 Millionen Euro

Sachsens Staatskanzlei wehrt sich gegen den Vorwurf der Steuerverschwendung

erschienen am 26.05.2017



Dresden. Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit vom 1.bis 3. Oktober 2016 in Dresden hat Angaben der Sächsischen Staatskanzlei zufolge 6,1 Millionen Euro gekostet. 1,4 Millionen Euro davon seien durch Sponsoren- und Spendengelder gedeckt. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag hervor. Es war der dritte Anlauf des Abgeordneten André Schollbach, um den Aufwand zu ermitteln. Schollbach spricht von "einer pompösen Feierlichkeit" auf Kosten der Steuerzahler.

Die sogenannte Deutschlandfeier wird seit 1990 als Bürgerfest begangen und stellt den Einheitsgedanken in den Mittelpunkt. Die Dresdner Fete erlangte traurige Berühmtheit, weil Pegida-Anhänger Gäste wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsidenten Joachim Gauck verbal attackierten.

Die Staatskanzlei verweist auf "Freie Presse"-Nachfrage darauf, dass die Feier in Sachsen drei und nicht wie sonst zwei Tage dauerte. Aus diesem Grund sei der Finanzrahmen schon im August auf 4,3 Millionen Euro erhöht worden. Kostentreiber seien vor allem die Ausgaben für Polizei, private Ordnungsdienste und Sicherheitstechnik nach dem blutigen Anschlag von Nizza am französischen Nationalfeiertag im Juli gewesen. Dieser Kostenblock mache allein 2,2Millionen Euro aus.

Bei den Einheitsfeiern 2014 in Hannover und 2015 in Frankfurt am Main lag der "zivile" Aufwand ohne die Ausgaben für die Polizei jeweils bei über vier Millionen Euro. Im Herbst findet die Deutschlandfeier in Mainz/Rheinland-Pfalz statt. (uk)