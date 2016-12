Einkaufszentrum wegen Bratwurst-Qualms geräumt

erschienen am 13.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Qualm aus einer Bratwurstbude hat in Leipzig zur Räumung eines Einkaufszentrums geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage am Dienstagnachmittag ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an - und machte schnell den Grillqualm als Ursache für den Alarm aus. Verletzt wurde niemand. Das Einkaufszentrum in der Innenstadt wurde anschließend wieder geöffnet.