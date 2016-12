Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Chemnitz und Zwickau

erschienen am 02.12.2016



Leipzig.Ab Montag wird es für einige Tage auf der Bahnstrecke Chemnitz-Zwickau Einschränkungen im Zugverkehr geben. Das teilte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Freitagabend mit. Hintergrund seien außerplanmäßige technische Überprüfungen an den neuen Zügen. An einzelnen Fahrzeugen der Baureihe 1440 von Alstom seien Probleme an Türen sowie an den Laufflächen der Radsätze festgestellt woren, so die MRB. Als Vorsichtsmaßnahme müsse ein Teil der MRB-Fahrzeugflotte überprüft werden. 13 der insgesamt 29 Elektrotriebzüge stünden daher vorübergehend nicht zur Verfügung.

Welche Züge genau ausfallen, konnte ein Firmensprecher auf Nachfrage noch nicht sagen. Über das Wochenende müssten noch die nötigen Absprachen erfolgen. Erst am Montag stünden die Details fest. Betroffen sei lediglich die Linie RB30, die zwischen Chemnitz und Zwickau pendelt, betonte der Sprecher. In den Stoßzeiten soll es nach jetzigem Stand keine Einschränkungen geben.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fahrgäste entstehen, und möchten uns hierfür ausdrücklich entschuldigen", erklärt Dirk Bartels, Geschäftsführer der MRB. Er bat die betroffenen Fahrgäste um Geduld und Verständnis.

Informationen können Fahrgäste unter www.bahn.de, auf der MRB-Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de oder unter der Servicenummer 0341 231 898 288 einholen. (hr)