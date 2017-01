Elefanten futtern Dresdner Weihnachtsbaum

erschienen am 06.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Elefanten im Dresdner Zoo erhalten ihren Weihnachtsschmaus mit zweiwöchiger Verspätung. Am kommenden Montag wird die große Fichte vom Striezelmarkt zerlegt und dann an die Dickhäuter verfüttert, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Fichtengrün wird von Elefanten mit Vorliebe verspeist. Auch die Rinde können sie mit viel Geschick mit ihrem Rüssel abstreifen. Um 14.00 Uhr soll das große «Striezelmarktfichtenfressen» beginnen. Der Zoo erwartet neben vielen Schaulustigen auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).