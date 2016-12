Elektroindustrie hofft auf versöhnlichen Jahresausklang

erschienen am 06.12.2016



Erfurt/Dresden (dpa) - Nach einer verhaltenen Entwicklung in diesem Jahr hofft die Elektroindustrie in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf einen Umsatzschub im vierten Quartal. Die Geschäftserwartungen der rund 600 Betriebe in den drei Bundesländern seien derzeit so hoch wie seit März 2012 nicht mehr, teilte die Landesstelle des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) am Dienstag mit. Von Januar bis Ende September habe die Branche einem Umsatz von 9,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sei ein Minus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Grund sei vor allem ein geringerer Auslandsumsatz unter anderem bei Elektronik- und Optik-Produkten. Die schleppende Entwicklung des Welthandels und die verhaltene Investitionsbereitschaft wirkten sich negativ aus.

Die Elektrobranche der drei Länder steht für einen Jahresumsatz von rund zwölf Milliarden Euro und 66 000 Beschäftigte. Die Beschäftigtenzahl habe sich innerhalb von zehn Jahren um etwa 15 000 erhöht, sagte ein Sprecher.