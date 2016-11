Elf Fahrzeuge in Unfall auf A72 verwickelt

erschienen am 22.11.2016



Plauen (dpa/sn) - Ein geplatzter Reifen hat auf der Autobahn 72 nahe Plauen (Vogtlandkreis) einen schweren Verkehrsunfall mit elf Fahrzeugen ausgelöst. Ein 27-Jähriger war am Montag in seinem Lastwagen auf der rechten Spur in Richtung Hof unterwegs, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Als der Reifen platze, flogen Teile auf die linke Fahrbahn. Elf Wagen wurden beschädigt, zwei mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 23 000 Euro. Verletzt wurde niemand.